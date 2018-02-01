РИМ, 1 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Форум "Святыни неразделенного христианства" открылся в четверг в Риме, его участники обсудили сотрудничество в области создания, реализации и продвижения российско-итальянских маршрутов к общим святыням христианской церкви.

Как заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова, Италия и Россия представят культурно-туристский маршрут "Святыни неразделенного христианства" для включения в общеевропейскую программу "Культурные маршруты" Совета Европы.

Одноименный форум открыли "Дни русской духовной культуры в Италии", которые проходят в рамках "Русских сезонов".

"У Совета Европы много программ, одна из них называется соглашение о культурных маршрутах. Под ними имеется в виду историко-культурные маршруты в прямом смысле, туда же входит религиозный туризм, потому что это фундамент культуры, и гастрономический туризм — как-то, что очень ярко выражает специфику конкретного места или цивилизации", — сказала Манилова журналистам.

Религиозные маршруты, отметила она, занимают огромную роль в культурном пространстве Совета Европы, и их сертификация приводит к росту доверия и, как следствие, резкому увеличению числа европейских туристов.

Также во время открытия "Дней русской духовной культуры" был представлен новый культурно-туристический проект "Памяти Императорской семьи Романовых".

Маршрут проходит через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Крым, Уфу, Тобольск и Нижний Новгород.