РИМ, 1 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Форум "Святыни неразделенного христианства" открылся в четверг в Риме, его участники обсудили сотрудничество в области создания, реализации и продвижения российско-итальянских маршрутов к общим святыням христианской церкви.
Как заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова, Италия и Россия представят культурно-туристский маршрут "Святыни неразделенного христианства" для включения в общеевропейскую программу "Культурные маршруты" Совета Европы.
Одноименный форум открыли "Дни русской духовной культуры в Италии", которые проходят в рамках "Русских сезонов".
Религиозные маршруты, отметила она, занимают огромную роль в культурном пространстве Совета Европы, и их сертификация приводит к росту доверия и, как следствие, резкому увеличению числа европейских туристов.
Также во время открытия "Дней русской духовной культуры" был представлен новый культурно-туристический проект "Памяти Императорской семьи Романовых".
Маршрут проходит через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Крым, Уфу, Тобольск и Нижний Новгород.