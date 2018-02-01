Туроператор рассказал, какой египетский курорт откроют для россиян первым

ХУРГАДА (Египет), 1 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Хургада первым из популярных курортов Египта получит разрешение на чартерные перевозки, после того как российская сторона примет решение о снятии запрета, заявил РИА Новости управляющий менеджер компании TEZ TOUR Egypt в Хургаде Тамер Саид.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Туроператоры теперь могут продавать туры в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

"Первым курортом, который получит разрешение на осуществление чартерных авиаперевозок из России, станет Хургада. Возможно, потому, что полеты над Синаем ещё вызывают опасения. Хургада предпочтительнее ещё и потому, что здесь есть военный аэродром, и небо хорошо охраняется", — сказал собеседник агентства.

Саид также напомнил, что трагедия произошла с российским самолётом, который вылетел из Шарм-эш-Шейха, а Хургада не запятнала себя серьезными происшествиями.

"Однако совсем недавно я вернулся из Шарм-эш-Шейха, там сейчас осуществляют очень строгий контроль безопасности", — сказал Саид.