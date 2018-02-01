Туроператоров призвали сообщать о запрете курить на пляжах в Таиланде

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете курить на пляжах и о возможных последствиях его нарушения, сообщается на сайте ведомства.

Запрет на курение, введенный несколько месяцев назад в качестве экспериментальной меры на территории 24 пляжных местностей Таиланда, с 1 февраля становится постоянным. По вступающему в действие указу наказанием за курение на пляже вне специально выделенного для этого места будет штраф до 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком до одного года.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете на курение на пляжах, а также о возможных санкциях за нарушение запрета", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ростуризм рекомендует россиянам, направляющимся на отдых в Таиланд, учитывать данную информацию, а также призывает предварительно ознакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов.

Представители департамента морских и береговых ресурсов Таиланда, а также высокопоставленные сотрудники туристической и морской полиции, которые будут отвечать за соблюдение нового указа, неоднократно заявляли в последние недели, что "в первое время" власти будут в большинстве случаев только предупреждать нарушителей об ответственности, не уточняя, однако, как долго продлится этот период. На всех пляжах, подпадающих под запрещающий курение указ, будут установлены таблички, предупреждающие о запрете и ответственности за его нарушение на трех языках: тайском, английском и китайском. Также, на всех этих пляжах будут оборудованы отдельные места для курения при входе на территорию пляжа.

Из числа наиболее популярных у туристов пляжей под запрет курения подпадают пляж Банчыан в провинции Трат, Лем Садет в провинции Чантхабури, Сенг Чун в провинции Районг, Паттайя (включая Джомтиен), а также Банг Сен и Сай Кео в провинции Чонбури, пляжные зоны Ча-Ам, Хуа Хин и Кхао Такиап в провинциях Пхетчабури и Прачуап Кирикхан, пляж Сай Ри в провинции Чумпхон, Плай Сай в провинции Накхон Ситхаммарат, Чалатхат в Сонгкла, Васукри в Паттани, Ко Кхай Нок и Ко Кхай Най (островные пляжи) в провинции Пханга, пляжи Пхра Э, Кхлонг Дао и Ко Куанг в провинции Краби, Чао Самран в провинции Транг. На крупных островах, принадлежащих Таиланду, под запрет подпадают пляжи Бо Пхут на острове Самуи, Чалок Бан Кхао на острове Тао и Патонг на острове Пхукет. Количество пляжей, на которых действует запрет, может со временем увеличиться.