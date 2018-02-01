Пассажирка "Победы" закопала в лесу чемодан, чтобы не доплачивать за багаж

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жительнице Красноярска пришлось закопать чемодан в лесу, так как она не смогла доплатить за него в аэропорту. Билеты на рейс лоукостера "Победа" Дарья Мосунова купила, по ее словам, в октябре, когда не еще не знала об изменениях в правилах провоза багажа.

У стойки регистрации выяснилось, что за чемодан ей нужно доплатить (раньше багаж весом до 10 килограммов включался в стоимость), но банковская карта не сработала, а необходимой суммы наличными с собой не было.

"У стойки надо было отдать две тысячи и обратно две тысячи, то есть четыре тысячи рублей (доплата за багаж). Билет стоил 900 рублей, сам чемодан — 499", — написала Дарья в одном из комментариев в Facebook.

В результате она решила избавиться от чемодана: "Я надеваю все наряды на себя и, словно Винни-Пух, бегу в лес. Копаю руками в варежках яму и зарываю чемодан. Бегу обратно и с книжками Астафьева прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту", — написала Дарья.

У Мосуновой — популярная личная страница в Facebook: пять тысяч друзей (это возможный лимит) и более трех с половиной тысяч подписчиков, с 2004 года она — исполнительный директор Фонда имени В. П. Астафьева. Вскоре ее самоироничный пост разлетелся по соцсетям, его заметили в региональных СМИ, появилось множество откликов, комментариев и даже пародии.

Скрипач Леонид Жуковский опубликовал на своей страничке в Facebook видео, в котором он с приятелем обыграл историю о том, как им пришлось закапывать в сугроб аккордеон (из-за якобы изменившихся правил проноса личных вещей в супермаркет). Дарья Мосунова отреагировала на эту пародию репликой "Люблю вас, ребята!" — а также призвала своих подписчиков и комментаторов отнестись ко всей этой истории с юмором, как и она сама.