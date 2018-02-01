В США самолет с российскими туристами вылетел на Кубу

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Самолет с российскими туристами с рейса Azur Air, совершившего экстренную посадку в американском городе Атлантик-Сити, вылетел на Кубу, сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"Самолет с российскими гражданами вылетел из Атлантик-Сити в город Варадеро (Куба) в 21.54 по местному времени", — сообщается в микроблоге генконсульства в Twitter.

Ранее генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что самолет совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси) из-за неисправного двигателя. По данным генконсульства, на борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.