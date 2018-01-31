Ростуризм предупреждает о возможных задержках авиарейсов из Таиланда

Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда. Архивное фото

Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян, находящихся в Таиланде или планирующих посетить страну, учитывать метеорологическую обстановку и соблюдать меры предосторожности, сообщает российское ведомство в среду.

В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны 31 января возможны сбои в работе общественного транспорта и задержки авиарейсов, сообщает Ростуризм со ссылкой на данные ситуационно-кризисного центра МИД России. Центр также предупреждает о высокой угрозе затоплений.

"Федеральное агентство по туризму призывает туристов, находящихся в Таиланде или планирующих посетить страну, учитывать метеорологическую обстановку, соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.