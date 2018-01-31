В Бурятии попросили ввести курортный сбор для туристов, загрязняющих Байкал

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Бурятия предлагает ввести курортный сбор с приезжающих в республику "неорганизованных" туристов, так как они наносят значительный экологический ущерб побережью озера Байкал, сбор позволит организовать уборку побережья и создать минимальную туристическую инфраструктуру, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он отметил, что в последние годы растет туристический поток в республику. По итогам 2017 года он составил более 1 миллиона человек.

"Значительный негативный ущерб экосистеме побережья озера Байкал наносят неорганизованные туристы. В этой связи с ускоренными темпами требуется принять меры по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду. В частности, внедрить туристический сбор с неорганизованных туристов, который позволит формировать доходы хотя бы для уборки побережья и создания минимальных условий для самих же неорганизованных туристов", — сказал Цыденов, выступая в ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации РФ.