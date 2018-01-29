Приморье установило рекорд по числу туристов из Японии и Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Рекордный за последние 10 лет турпоток из Японии и Южной Кореи зарегистрировали в 2017 году в Приморье, сообщает администрация края.
По словам Шестакова, немаловажную роль в достижении рекордных показателей сыграло развитие круизного туризма с Японией и Южной Кореей. Лайнеры заходили во Владивосток 15 раз, абсолютное большинство пассажиров были жителями этих государств.
В целом в 2017 году Приморский край посетили более 640 тысяч иностранцев – на 13% больше, чем в 2016 году. Самым массовым по традиции стал турпоток из Китая – более 420 тысяч человек, цифра практически аналогична показателю 2016 года.