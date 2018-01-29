Роспотребнадзор предупредил о появлении переносчиков вируса Зика в Турции

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об обнаружении на прибрежных территориях в Турции комаров-переносчиков вируса Зика, говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

"Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что ареал обитания комаров может распространиться на центральные районы страны и северное побережье Черного моря.

Власти принимают меры по сдерживанию распространения переносчиков лихорадки на территории страны. Кроме того, Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.