Туроператоры не смогли продать экскурсии на третий пуск с Восточного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости, Елена Тимошенко. Экскурсии на смотровую площадку для наблюдения за третьим пуском с космодрома Восточный оказались не востребованы из-за слишком высокой цены, рассказали РИА Новости специалисты турагентств Приамурья и Хабаровска.

Так, взрослый билет на специально оборудованную площадку в четырех километрах от стартового стола стоит 9,5 тысячи рублей, детский — около 4 тысяч рублей.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и 4, а также девять космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

Дорогостоящий восторг

В ноябре 2017 года за пуском "Союз-2.1б" с расстояния в четыре километра наблюдали школьники из поселка Талакан Амурской области, как рассказала РИА Новости директор по туризму туристической фирмы "Спутник" Наталья Потанина, на детей поездка произвела огромное впечатление.

"Мы вывозили 27 человек, школьники были в восторге, стоимость на одного ребенка была около 4 тысяч рублей. На третий пуск у нас была заявка на большую группу — 50 взрослых, но отказались, посчитали, что очень дорого — 9,5 тысячи рублей с одного взрослого", — объяснила Потанина.

По словам собеседницы агентства, не приедут на смотровую площадку и дети из Хабаровска и Биробиджана, хотя изначально интерес у групп был.

"Мы хотим обратиться в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), чтобы была пересмотрена ценовая политика для туристов, чтобы 2-3 тысячи стоила экскурсия на человека", — добавила представитель "Спутника".

Хабаровск не смог собрать группу

Туристическая компания "Акфа тур" из Хабаровска предлагала детские туры на смотровую площадку, но здесь также не смогли набрать группу, чтобы поездка состоялась, нужно было минимум десять человек.

"До станции Ледяная в Амурскую область группа прибыла бы поездом, затем обед и на автобусе на смотровую площадку. В группе до 17 детей поездка бы обошлась в 5,2 тысячи рублей на человека, в группе от 42 до 48 человек — 4,9 тысячи рублей на одного, плюс стоимость железнодорожных билетов", — описала маршрут из Хабаровска менеджер компании "Акфа тур" Анастасия Разговорова.

В Хабаровске отсутствие "космических" туристов связывают не только с высокой стоимостью поездки, но и с тем, что сроки подачи заявки было весьма ограничено — до 20 февраля — много времени уходит на оформление пропусков.

"Первое февраля — это четверг, будний день, что тоже проблематично для школьников, которые должны быть на занятиях",- назвали еще один фактор в "Акфа тур".

Популярный космический музей

Первого февраля агентство "Спутник" все же организует экскурсию для детей из Благовещенска, но наблюдать за пуском они не будут. По словам Потаниной, 25 человек посетят музей космодрома Восточный и побывают в наукограде Циолковский.

Как рассказала РИА Новости лектор-экскурсовод музея Ольга Астапенко, на 1 февраля все расписано, начиная с 8 часов утра.

"Будет три больших экскурсии для школьников из Благовещенска 1 февраля, музей наш очень популярен. В ноябре после второго старта у нас были специалисты из Германии, Канады, других стран, которые принимали участие в пуске. Теперь в экспозицию добавилась фотография российского метеоспутника "Метеор-М",- сказала Астапенко.

По словам собеседницы агентства, одна из групп благовещенских школьников перед посещением музея будет наблюдать пуск с федеральной трассы "Амур", где возле придорожных кафе будут оборудованы бесплатные смотровые площадки.

По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья, всего возле придорожных кафе на трассе оборудуют три смотровые площадки для зрителей, ближайшей точкой (расстояние до стартового стола 22 километра) станет кафе "Меркурий", здесь предусмотрена асфальтированная стоянка для 150-200 автомобилей.

"Для зрителей пуска будет организована отдельная комната с бесплатным горячим чаем, печеньем и конфетами",- рассказал РИА Новости директор кафе "Меркурий" Виталий Макаренко.

Еще две точки для зрителей на трассе — кафе "Русь" в 29 километрах от стартового стола космодрома и кафе "Оазис" — в 40 километрах от старта.

Как ранее сообщил РИА Новости глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин, третий пуск с космодрома "Восточный" запланирован на 5 часов 7 минут 18 секунд по московскому времени.

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли. Перед наступлением Нового года Роскосмос сообщил, что пуск планируется 1 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и 4, а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.