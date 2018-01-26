МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ростуризм и Росавиация провели экстренное совещание по вопросу перевозки туристов в мексиканский Канкун, сообщили в Ростуризме.

Ранее в авиакомпании "Россия" заявили, что один из туроператоров продает недействительные билеты на рейсы перевозчика в мексиканский Канкун. Согласно мексиканскому законодательству, иностранные перевозчики при выполнении чартерных рейсов должны руководствоваться правилом, которое предписывает пассажирам, прилетевшим рейсом одной авиакомпании, вылетать обратно на борту самолета этого же перевозчика. Однако сама "Россия" прекращает выполнять чартерные рейсы в Канкун после 3 февраля.

"Федеральное агентство по туризму и Росавиация провели экстренное совещание для решения вопроса авиаперевозки туристов в Мексику. В нем приняли участие представители туроператоров Anex Tour и "Библио глобус", авиакомпаний "Россия" и Azur Air, а также ассоциации "Турпомощь", — говорится в сообщении.

В ходе совещания выяснилось, что проблемная ситуация, которая могла повлечь за собой ущерб правам и законным интересам туристов, продолжается с 11 января, о чем ни одна из вовлеченных в нее сторон не уведомила ни Ростуризм, ни Росавиацию.

По результатам совещания были приняты следующие решения. Туристы туроператора Anex Tour, которые должны вылетать 27 января в 3:00 из Москвы в Канкун рейсом авиакомпании "Россия" из аэропорта "Внуково", полетят рейсом авиакомпании Azur Air из "Домодедово". Точное время вылета будет сообщено туристам туроператором и авиакомпанией. Туристы, находящиеся на отдыхе в Канкуне, вылетят в РФ вовремя ранее запланированными рейсами авиакомпании "Россия".

Отмечается, что ситуация находится под контролем Ростуризма и Росавиации.