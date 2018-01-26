Кадыров уверен, что курорт "Ведучи" станет популярным среди иностранцев

ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на торжественном открытии первого горнолыжного курорта в Чечне "Ведучи", выразил уверенность в том, что курорт станет популярным не только у россиян, но и у жителей других стран.
По его словам, даже самые опытные лыжники будут довольны отдыхом на этом курорте.
"Это только начало большого пути. "Ведучи" является проектом мирового уровня. Он станет популярным не только среди жителей России, но и зарубежных стран", — добавил он.
Строительство курорта завершится в 2025 году. К этому моменту на курорте будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе, 17 горнолыжных трасс протяженностью 16,5 километра разной степени сложности, семь канатных дорог, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. Ежедневно "Ведучи" сможет принимать до 4,8 тысячи гостей. Будет создано 2 тысячи рабочих мест.