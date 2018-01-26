Кадыров уверен, что курорт "Ведучи" станет популярным среди иностранцев

ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на торжественном открытии первого горнолыжного курорта в Чечне "Ведучи", выразил уверенность в том, что курорт станет популярным не только у россиян, но и у жителей других стран.

"Это серьезный шаг создания туристической индустрии. Мы твердо верим в то, что Чеченская Республика станет одним из центров активного отдыха России. Для достижения этой цели сделано многое. Теперь предстоит поработать над реализацией второй очереди проекта "Ведучи", — сказал Кадыров.

По его словам, даже самые опытные лыжники будут довольны отдыхом на этом курорте.

"Это только начало большого пути. "Ведучи" является проектом мирового уровня. Он станет популярным не только среди жителей России, но и зарубежных стран", — добавил он.

Как сообщалось ранее, к первому сезону для туристов на территории "Ведучи" построены базовые инфраструктурные объекты: четырехместная кресельная канатная дорога, трасса протяженностью около 1 километра, детский парк, учебная зона, сервисный центр, школа инструкторов, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря и сопутствующая инфраструктура — основная подъездная дорога к курорту и паркинг.

Строительство курорта завершится в 2025 году. К этому моменту на курорте будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе, 17 горнолыжных трасс протяженностью 16,5 километра разной степени сложности, семь канатных дорог, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. Ежедневно "Ведучи" сможет принимать до 4,8 тысячи гостей. Будет создано 2 тысячи рабочих мест.