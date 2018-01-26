МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Список отелей, попавших в "черный список" Ростуризма из-за завышения цен на услуги в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, в случае выявления очередных ценовых нарушений будет регулярно обновляться, заявил РИА Новости в пятницу руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Федеральное агентство по туризму составило "черный список", куда вошла 41 гостиница, завышающая цены на услуги в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Информация направлена ведомством в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор для принятия мер.

Больше всего нарушителей выявлено в Ростовской области, где завышают цены 14 отелей. Далее в антирейтинге следуют Москва (12 отелей), Краснодарский край и Вологодская область (по 5 отелей), Калининградская область (4 отеля) и Самарская область (1 отель).

"Ростуризм будет внимательно анализировать ситуацию в регионах. В том случае, если мы вновь увидим завышение цен в гостиницах, которые либо были уже представлены в "черном списке", либо в других, которые не будут выполнять постановление правительства, то мы будем вносить изменения в соответствующий список", — сказал Сафонов.

Руководитель ведомства выразил желание предупредить рынок, что контроль за ценообразованием в отелях продолжится, и будет сделано все, чтобы ситуация при необходимости корректировалась с точки зрения качественного и комфортного размещения российских и зарубежных болельщиков, которые приедут на матчи чемпионата мира по футболу.

"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные гости получили качественные услуги и захотели вернуться в Россию в дальнейшем, чтобы у них не возникло негативного отношения к нашей стране. Мы исходим из того, что Мундиаль пройдёт, а его наследие останется на долгие годы", — подчеркнул собеседник агентства.