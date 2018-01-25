В Москве сотрудникам гостиниц проведут бесплатную вакцинацию перед ЧМ-2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бесплатную вакцинацию проведут для сотрудников столичных гостиниц перед чемпионатом мира по футболу в период с февраля по май, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Наша главная задача — обеспечить безопасность граждан и участников чемпионата. Поэтому мы формируем резерв иммунобиологических лекарственных препаратов, достаточный для вакцинации всех принимающих участие в обеспечении обслуживания, питания и проживания участников и гостей ЧМ-2018. Сертификат о соответствующих прививках будет своеобразным допуском к работе в период чемпионата", — рассказал порталу руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Согласно сообщению, вакцинация начнется в феврале и завершится в конце мая. Персонал гостиниц должен к этому времени сделать прививки от гепатита А и дизентерии Зонне. Привиты будут сотрудники почти всех гостиниц, расположенных как в ЦАО, так и в других округах Москвы. По словам Хрипуна, благодаря своевременно проведенной вакцинации в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году не было зафиксировано случаев таких заболеваний среди волонтеров и персонала.

Отмечается, что вакцинация работников отеля необходима даже в том случае, если номер в нем забронирует только один болельщик. Прививки сделают сотрудникам, принимающим участие в обеспечении обслуживания, питания и проживания гостей чемпионата.

"Прививки владельцам и персоналу гостиниц будут делать бесплатно, за счет городского бюджета. На данный момент мы информируем владельцев отелей о необходимости исполнения постановления главного санитарного врача Москвы и прохождения вакцинации в городских поликлиниках. После ее начала мы будем вести мониторинг, какие отели прошли вакцинацию, а какие — нет", — добавил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 11 городов. В конце сентября — начале октября состоялся шестой операционный визит представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы турнира в городах, которые не принимали матчи Кубка конфедераций-2017.