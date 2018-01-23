Ростуризм предлагает создать новый закон для регулирования туризма

19:0723.01.2018
(обновлено: 18:01 25.01.2018)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что назрела необходимость написания нового закона, который будет регулировать не только все сегменты туристической отрасли, но и индустрию гостеприимства в целом, чтобы права и законные интересы туристов, путешествующих по России, были надежно защищены, как это реализовано в отношении туристов, выезжающих на отдых за рубеж, об этом он заявил РИА Новости во вторник.
"На фоне роста популярности путешествий по России, когда внутренний турпоток только за последние четыре года увеличился на 75%, а въездной вырос более чем вдвое за 15 лет, где растет роль индустрии гостеприимства в экономике страны, все актуальнее становится вопрос о необходимости разработки нового нормативно-правового акта, который будет регулировать не только все сегменты туристской отрасли — внутренний, въездной и выездной, но и индустрию гостеприимства в целом", — сказал собеседник агентства.
Туристы в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"
"Такое решение представляется необходимым для обеспечения слаженной работы всех отраслей народного хозяйства, участвующих в формировании турпродукта, чтобы туристы могли с комфортом отдыхать и путешествовать по Российской Федерации и получать качественные услуги", — прокомментировал ситуацию Сафонов.
Глава ведомства уверен, что регулирование отрасли должно работать на создание качественного и недорогого турпродукта, востребованного россиянами. При этом законодательное закрепление четких и понятных правил работы на рынке внутреннего и въездного туризма будет способствовать развитию здоровой конкуренции, от которой выиграет потребитель.
Сафонов считает, что права и законные интересы туристов, путешествующих по России, должны быть надежно защищены, как это реализовано в отношении туристов, выезжающих на отдых за рубеж.
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В Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.
Самое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.
Над долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота — 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы — 100 метров. В силу своего необычного внешнего вида скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.
Самая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса — 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.
Остров-град Свияжск — одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16-го века.
Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.
Селигер — это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до пяти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.
Самый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название — озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему, путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.