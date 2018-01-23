Ростуризм предлагает создать новый закон для регулирования туризма

Жители Москвы и туристы во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Жители Москвы и туристы во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что назрела необходимость написания нового закона, который будет регулировать не только все сегменты туристической отрасли, но и индустрию гостеприимства в целом, чтобы права и законные интересы туристов, путешествующих по России, были надежно защищены, как это реализовано в отношении туристов, выезжающих на отдых за рубеж, об этом он заявил РИА Новости во вторник.

"На фоне роста популярности путешествий по России, когда внутренний турпоток только за последние четыре года увеличился на 75%, а въездной вырос более чем вдвое за 15 лет, где растет роль индустрии гостеприимства в экономике страны, все актуальнее становится вопрос о необходимости разработки нового нормативно-правового акта, который будет регулировать не только все сегменты туристской отрасли — внутренний, въездной и выездной, но и индустрию гостеприимства в целом", — сказал собеседник агентства.

"Такое решение представляется необходимым для обеспечения слаженной работы всех отраслей народного хозяйства, участвующих в формировании турпродукта, чтобы туристы могли с комфортом отдыхать и путешествовать по Российской Федерации и получать качественные услуги", — прокомментировал ситуацию Сафонов.

Глава ведомства уверен, что регулирование отрасли должно работать на создание качественного и недорогого турпродукта, востребованного россиянами. При этом законодательное закрепление четких и понятных правил работы на рынке внутреннего и въездного туризма будет способствовать развитию здоровой конкуренции, от которой выиграет потребитель.

Сафонов считает, что права и законные интересы туристов, путешествующих по России, должны быть надежно защищены, как это реализовано в отношении туристов, выезжающих на отдых за рубеж.