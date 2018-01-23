Москву за год посетили более 20 миллионов туристов

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Количество туристов, посетивших Москву в 2017 году, в том числа и из-за рубежа, превысило 21 миллион человек, сообщил во вторник РИА Новости глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

"В 2017 году Москву посетили 21,6 миллиона туристов, в том числе 4,8 миллиона иностранцев", — сказал он.

Глава ведомства рассказал, что количество туристских прибытий в Москву увеличилось более чем на 13% по сравнению с 2016 годом. Это, по его словам, является результатом активного благоустройства города, роста качества туристского обслуживания и расширения календаря значимых событийных мероприятий.