Крым начал подготовку к новому курортному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Правительство Крыма утвердило план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2018 года.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в республике Крым курортного сезона 2018 года", — говорится в решении, принятом на заседании правительства во вторник.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, план мероприятий разработан с целью своевременной и эффективной подготовки санаторно-курортной и туристической отрасли Крыма к курортному сезону. "В том числе особое внимание уделено подготовке пляжных территорий. В сезоне 2018 года предусмотрена двухэтапная готовность пляжей: до 1 мая – техническая, до 1 июня – полная готовность, с наличием всех разрешительных документов", — сказал Волченко.

Кроме того, по его словам, всем пляжам будут присвоены индивидуальные номера для оперативного реагирования экстренных служб.

"В целом также определен пакет мер по улучшению транспортной доступности. Определены ответственные исполнители по таким проблемным вопросам, как обеспечение защиты от вредного влияния шума в местах отдыха туристов, и мероприятия, направленные на запрет по фотографированию с животными", — подчеркнул министр.

Кроме того, Волченко отметил, что особое внимание уделено вопросам создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на объектах туристической индустрии. В планах также открытие туристического информационного центра в новом терминале аэропорта "Симферополь" и развитие сети по всей территории республики.

Согласно принятому решению, персональная ответственность за своевременное открытие пляжей, их надлежащее функционирование в течение купального сезона возложена на глав администраций муниципальных образований.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру туризма лично проверить готовность всех пляжей. "Проехать все пляжи, обойти ногами, посмотреть, что сделано, как убраны пляжи, насколько готова инфраструктура", — подчеркнул он.

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