В Крыму ввели контроль ценообразования у туроператоров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Контроль за качеством работы экскурсоводов и ценами туристических операторов на посещение объектов культурного наследия ввели в Крыму, решение принято на заседании правительства республики.

"Создать рабочую группу по вопросам контроля за качеством работы экскурсоводов и ценами туристических операторов на посещение туристских объектов и объектов культурного наследия республики Крым", — говорится в принятом решении.

Возглавила рабочую группу профильный вице-премьер Лариса Опанасюк.

Решение принято в том числе с целью расширения потенциальных возможностей республики в развитии внутреннего туризма.

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