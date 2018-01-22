Минкультуры начало прием заявок на присоединение к "Золотому кольцу"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство культуры РФ объявляет о начале приёма заявок от городов, претендующих на присоединение к туристическому маршруту "Золотое кольцо", заявила в понедельник заместитель министра культуры Алла Манилова.
Председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма московской областной думы Олег Рожнов добавил, что у бренда "Золотое кольцо", этого "национального туристского проекта есть начало, но никто не определяет, когда будет конец".
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что Союз городов "Золотого кольца" России будет принимать в свои члены не более одного города в год при условии, что этот населенный пункт соответствует определенным критериям.