МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу звездности.

Утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу. Закон вступит в силу с января 2019 года.

Проект предусматривает обязательное присвоение гостиницам определенного числа звезд. С 2019 года под действие правила подпадут отели, в которых более пятидесяти номеров, с 2020 года — более пятнадцати номеров, а с 2021-го — все гостиницы.

Сейчас подобная классификация ведется добровольно.

Также закон запрещает гостинице работать, если ей не присвоили определенную категорию.

Аттестат организаций, которые займутся классификацией гостиниц, действует три года. Они смогут работать по всей России, однако должны уведомлять власти каждого региона, в которых будут оценивать гостиницы.

Перечень таких организаций будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Документ подготовило Министерство культуры после соответствующего поручения президента. В декабре 2016 года его внесли на рассмотрение правительства, а в марте 2017-го Госдума приняла его в первом чтении.

Цели проекта

Как заявил глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, главная цель проекта — повысить качество услуг в отрасли.

"Сегодня больше половины рынка находится в тени. Мелкие игроки не платят налоги, не хотят оказывать качественные услуги, не получают свидетельства об аккредитации… Мы хотим, чтобы турист получал хорошую и качественную услугу за вменяемые деньги", — сказал Дегтярев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести консультации с фракциями о специальных слушаний по этому вопросу. Он попросил представителя правительства в нижней палате парламента Александра Синенко подключиться к работе.

"Учитывая, что здесь много наносного, мы исходим из того, что нам нужно для себя понимать и позицию правительства и, соответственно, ситуацию в регионах, и с учетом всего этого комплекса вопросов мы могли бы выйти на принятие решения, которое однозначно защитит и права граждан, и, с другой стороны, выстроит понятную систему работы хостелов", — заявил Володин на пленарном заседании.