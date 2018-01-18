МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Процент задержек авиакомпаний по итогам новогодних праздников составляет всего 4 %. Об этом рассказал советник главы Ростуризма, входящий в состав совета по согласованию чартерных программ, Дмитрий Горин в интервью TourDom.ru.

Ранее заявленная цифра в 8 % учитывала опоздания по причинам неблагоприятных метеоусловий. По мнению эксперта, из этих 4 % около половины происходит по причине задержки слотов зарубежными аэропортами. Опоздания в среднем достигают 4–6 часов, максимум – 9.

По словам Горина, "лидеры" по несвоевременной выдаче слотов — аэропорты Таиланда (Пхукет), Вьетнама (Камрань) и Китая (Хайкоу).

"Решено, что при согласовании программ по этим направлениям Росавиация будет запрашивать подтверждение слотов от зарубежных авиационных властей и аэропортов", – сказал эксперт.

Так, к примеру, как сообщает TourDom.ru, в Китае этой зимой (из-за несогласованности решений между авиационными властями и аэропортом) российские борта вообще не приняли в Хайкоу. Также остро стоит вопрос с переносом чартерных рейсов из аэропорта Пхукета на Краби, проблема с загрузкой есть и во Вьетнаме.