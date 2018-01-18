Для пассажиров рейса Канкун – Москва открыли горячую линию

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для пассажиров задержанного рейса FV5882 авиакомпании "Россия", прибывшего из мексиканского города Канкун в аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба ведомства.

Почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт ранее рассказала РИА Новости, что самолет с сотнями российских туристов не мог вылететь на родину из-за долга авиакомпании "Россия" перед аэропортом Канкуна. По данным консула, пассажиров чартерного рейса высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. Как отмечала Вольперт, пассажиры обратились за помощью к консульству и посольству.

Представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") сообщил РИА Новости, что аэропорт в Канкуне не давал разрешения на вылет из-за эмиграционного контроля Мексики, потребовавшего, чтобы этим рейсом были депортированы четыре гражданина Армении. Их ожидание, а также дальнейшие проволочки привели к тому, что самолет 16 января так и не вылетел. Борт вылетел 17 января с суточным опозданием.

"В связи с прилетом задержанного рейса FV5882 авиакомпании "Россия" из мексиканского города Канкун в аэропорт Внуково 18.01.2017 года в управлении Роспотребнадзора по городу Москве открыта "горячая линия" для получения консультативной и юридической помощи прибывшим пассажирам и непосредственно в аэропорту организовано звуковое оповещение пассажиров о возможности получения консультаций по вопросам защиты прав пассажиров специалистами Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрацией аэропорта Внуково в связи с прилетом указанного рейса для удобства пассажиров был выделен отдельный телетрап и "зеленый" коридор для первоочередного прохождения всех видов контроля. Отрядом пограничного контроля задействованы дополнительные кабины паспортного контроля.

Как сообщается, санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Москве был усилен сотрудниками для встречи рейса FV5882. Всего было встречено 504 пассажира. Им проведена дистанционная термометрия. Лихорадящих больных не выявлено, жалоб на плохое самочувствие от пассажиров не поступало, аптечка на борту во время полета не вскрывалась. Бортпроводниками представлена декларация об отсутствии больных пассажиров на борту рейса. Пассажирам раздавались памятки с контактной информацией для проведения их дальнейшего консультирования и оказания юридической помощи, в том числе, подготовки судебных исков в защиту прав потребителей специалистами Роспотребнадзора по Москве и Сколковского территориального отдела.

Как сообщает ведомство, в настоящее время специалисты Роспотребнадзора уже консультируют пассажиров по возникающим вопросам. В мессенджере WatsApp созданы две открытые инициативные группы, объединяющие пассажиров задержанного рейса по проблеме защиты прав потребителей. Пассажиры задержанного рейса могут обратиться за консультацией по телефону "горячей линии" как в управление Роспотребнадзора по Москве, так и непосредственно в аэропорту Внуково в Сколковский территориальный отдел ведомства.