Самолет с российскими туристами вылетел из мексиканского Канкуна

МЕХИКО, 17 янв – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Самолет с сотнями российских туристов, застрявшими в Мексике, вылетел из мексиканского Канкуна, сообщила в среду РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

"Самолет вылетел в Москву в 13.18 по местному времени (22.18 мск)", — сказала Вольперт.

По данным онлайн-табло прилетов аэропорта "Внуково", прибытие самолета в Москву ожидается в 08.53 мск четверга. На его борту находятся около 500 туристов из России.

Вольперт ранее рассказала, что люди не могли вылететь на родину из-за долга авиакомпании "Россия" перед аэропортом Канкуна. По данным консула, пассажиров чартерного рейса высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. Как отмечала Вольперт, пассажиры обратились за помощью к консульству и посольству.

Представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") сообщил РИА Новости, что аэропорт в Канкуне не давал разрешения на вылет из-за эмиграционного контроля Мексики, потребовавшего, чтобы этим рейсом были депортированы четыре гражданина Армении. Их ожидание, а также дальнейшие проволочки привели к тому, что самолет 16 января так и не вылетел.

МИД Армении опроверг эту версию. "По данным посольства Армении в Мексике, причиной задержки рейса авиакомпании "Россия" из Канкуна явились накопившиеся финансовые долги. Согласно информации миграционной службы Мексики, задержка рейса никак не связана с гражданами Республики Армения", — говорится в сообщении, размещенном на странице армянского внешнеполитического ведомства в Twitter.