Причиной задержки вылета российского самолета из Мексики стал долг

МЕХИКО, 17 янв – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Причиной длительной задержки с вылетом самолета авиакомпании "Россия" из мексиканского Канкуна стал долг, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Мексике Евгений Ненашкин.

Ранее стало известно, что борт вылетел с суточным опозданием в 13.18 поместному времени(22.18 мск). Его прибытие во "Внуково" ожидается в 08.53 мск четверга.

"По итогам проведенных нами переговоров с местными властями выяснилось, что причиной задержки рейса стала задолженность АК "Россия" перед аэропортом Канкуна", – заявил Ненашкин.

До этого представитель АК "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") говорил РИА Новости, что аэропорт в Канкуне не давал разрешения на вылет из-за эмиграционного контроля Мексики, потребовавшего, чтобы этим рейсом были депортированы четыре гражданина Армении. Их ожидание, а также дальнейшие проволочки якобы и привели к тому, что самолет 16 января так и не вылетел.

Всего на борту находятся несколько сотен российских туристов.