В Замбии использовали приписываемые Трампу слова про "гадюшник" для рекламы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Туристический сайт о Замбии разместил рекламу, призывающую посетить страну, использовав в свою пользу приписываемые президенту США Дональду Трампу комментарии насчет некоторых африканских стран.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, один из вариантов перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, африканские государства. Сам Дональд Трамп позднее заявил, что не использовал таких слов, а некоторые сенаторы утверждали диаметрально противоположное о том, допустил ли глава государства такие высказывания.

"Приезжайте в **** дыру Замбию", — говорится на рекламном плакате сайта Zambiatourism в Facebook.

"Единственные звезды и полосы, которые вы увидите здесь, будут на небе и на зебрах", — следует надпись на фоне заката. Сайт пояснил, что публикация в соцсети не представляет официальной позиции туристического агентства Замбии.

Публикацией поделились несколько тысяч пользователей. Некоторые пользователи соцсетей отметили сообразительность сотрудников сайта, другие выступили с критикой этой "неудачной рекламы".