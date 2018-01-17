Мединский рассказал, как будет пополняться список Золотого кольца России

КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Союз городов Золотого кольца России будет принимать в свои члены не более одного города в год при условии, что этот населенный пункт соответствует определенным критериям, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Выступая на Форуме малых городов и исторических поселений России, Мединский напомнил, что в 2017 году Россия отпраздновала пятидесятилетие маршрута "Золотое кольцо" — исторического маршрута по малым городам России.

"Мы решили это виртуальное сообщество городов Золотого кольца формализовать, создали Союз городов Золотого кольца, разработали соответствующие документы, нормативы приема в список этих городов. Каждый город-член Золотого кольца получает особый сертификат и возможность наносить на свои гостиницы, рестораны, туристические бюро, дома особые знаки", — пояснил министр.

Мединский отметил, что Золотое кольцо России станет таким же формализованным, привлекательным и элитным сообществом туристических городов, как города Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Все борются за то, чтобы попасть в список ЮНЕСКО, потому что это огромная туристическая привлекательность", — уточнил он.

Министр рассказал, что пока в список городов Золотого кольца внесены города, признанные участниками этого маршрута ещё в СССР. Это восемь городов из пяти регионов России — Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

"Уже сейчас многие города подали заявки на включение в список Золотого кольца. Это — Углич, Тула, Боровск, Таруса и Калуга. Нами принято решение включать в список Золотого кольца не более одного города в год. Причём эти города должны соответствовать определенным критериям, чтобы попасть в этот элитный клуб", — сообщил Мединский.