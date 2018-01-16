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Туризм

Россияне стали гораздо чаще выезжать на отдых за рубеж

18:2816.01.2018
(обновлено: 19:20 16.01.2018)
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© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту. Архивное фотоТуристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Выездной турпоток из РФ в 2017 году вырос на 19,8% по сравнению с прошлым годом, составив более 38 миллионов поездок, сообщил во вторник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Самолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
В Ростуризме рассказали, где россияне отдыхали в новогодние каникулы
"Благодаря росту числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации и повышению платежеспособности населения россияне стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Выездной турпоток в 2017 году вырос, по предварительным оценкам, на 19,8%, составив более 38 миллионов поездок и приблизившись к уровню 2014 года (42 миллиона поездок)", — сказал чиновник на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В новогодние праздники 2017/2018 также увеличилось число россиян, отправившихся в турпоездки за рубеж. Чаще всего выбирали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию, Израиль, Доминиканскую Республику", — прокомментировал он ситуацию.

Сафонов также доложил, что за последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеж почти в два раза чаще (38 миллионов поездок в 2017 году против 21,4 миллиона в 2001 году).

Празднование Нового года в мире
© AFP 2018 / Asif Hassan В Пакистане Новый год отмечают согласно западным традициям, выходя на улицы большими компаниями и запуская петарды и фейерверки.
На фото: салют во время празднования Нового года в Карачи, Пакистан.Праздничный салют во время празднования Нового года в Карачи, Пакистан. 1 января 2018
© AFP 2018 / Asif Hassan
В Пакистане Новый год отмечают согласно западным традициям, выходя на улицы большими компаниями и запуская петарды и фейерверки.
На фото: салют во время празднования Нового года в Карачи, Пакистан.
© AFP 2018 / Arif Ali Также в этот день принято выпускать в небо бумажные фонари.
На фото: празднование Нового года в Лахоре, Пакистан.Во время празднования Нового года в Лахоре, Пакистан. 1 января 2018
© AFP 2018 / Arif Ali
Также в этот день принято выпускать в небо бумажные фонари.
На фото: празднование Нового года в Лахоре, Пакистан.
© REUTERS / Tyrone SiuВ Гонконге тысячи людей собрались посмотреть на пиротехническое шоу над гаванью Виктория в честь нового года.Праздничный салют во время празднования Нового года в Гонконге, Китай. 1 января 2018
© REUTERS / Tyrone Siu
В Гонконге тысячи людей собрались посмотреть на пиротехническое шоу над гаванью Виктория в честь нового года.
© AFP 2018 / Louisa Gouliamaki В Греции 1 января - это день святого Василия, который воспринимается жителями страны как прообраз Деда Мороза. Греки любят и чтят Василия, покровителя бедняков, за его доброту и щедрость.
На фото: салют во время празднования Нового года в Афинах, ГрецияПраздничный салют во время празднования Нового года в Афинах, Греция
© AFP 2018 / Louisa Gouliamaki
В Греции 1 января - это день святого Василия, который воспринимается жителями страны как прообраз Деда Мороза. Греки любят и чтят Василия, покровителя бедняков, за его доброту и щедрость.
На фото: салют во время празднования Нового года в Афинах, Греция
© AFP 2018 / Yasuyoshi ChibaВ Кении Новый год считается самым веселым праздником.
На фото: люди считают секунды до наступления нового года в Найроби.Во время празднования Нового года в Найроби, Кения. 1 января 2018
© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba
В Кении Новый год считается самым веселым праздником.
На фото: люди считают секунды до наступления нового года в Найроби.
© AFP 2018 / Brian OtienoВ крупных городах Кении в честь Нового года устраивают фейерверки и дискотеки, которые заканчиваются только к 3 января.Во время празднования Нового года в Найроби, Кения. 1 января 2018
© AFP 2018 / Brian Otieno
В крупных городах Кении в честь Нового года устраивают фейерверки и дискотеки, которые заканчиваются только к 3 января.
© AP Photo / Thibault CamusВ Париже главным местом встречи Нового года по традиции стали Елисейские поля, где тысячи французов и туристов собрались посмотреть грандиозное световое шоу и красочный фейерверк.Праздничный салют над Триумфальной аркой во время празднования Нового года в Париже, Франция. 1 января 2018
© AP Photo / Thibault Camus
В Париже главным местом встречи Нового года по традиции стали Елисейские поля, где тысячи французов и туристов собрались посмотреть грандиозное световое шоу и красочный фейерверк.
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace В Дубае в этот Новый год лазерное шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа.Лазерное шоу в самой высокой башне в мире Бурдж-Халифе во время празднования Нового года, Дубаи
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace
В Дубае в этот Новый год лазерное шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа.
© AFP 2018 / Douglas ShineidrВ Рио-да-Жанейро в честь Нового года на пляже Копакабана прошел концерт, на котором выступила певица Анитта.Бразильская певица Анитта выступает во время новогоднего концерта на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. 1 января 2018
© AFP 2018 / Douglas Shineidr
В Рио-да-Жанейро в честь Нового года на пляже Копакабана прошел концерт, на котором выступила певица Анитта.
© AP Photo / Leo CorreaО начале нового года в Бразилии оповещает выстрел из пушки, вслед за которым небо взрывается фейерверками, на площадях до самого утра звучит музыка, люди танцуют и поздравляют друг друга.Праздничный салют над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 1 января 2018
© AP Photo / Leo Correa
О начале нового года в Бразилии оповещает выстрел из пушки, вслед за которым небо взрывается фейерверками, на площадях до самого утра звучит музыка, люди танцуют и поздравляют друг друга.
© AFP 2018 / Jure Makovec В столице Словении Любляне каждый год в декабре проходят парады Санта-Клаусов и дедов Морозов, а в новогоднюю ночь небо озаряется красочными фейерверками.Праздничный салют во время празднования Нового года в Любляне, Словения. 1 января 2018
© AFP 2018 / Jure Makovec
В столице Словении Любляне каждый год в декабре проходят парады Санта-Клаусов и дедов Морозов, а в новогоднюю ночь небо озаряется красочными фейерверками.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВ Берлине всю новогоднюю ночь гремели петарды, а у Бранденбургских ворот на празднование собралось почти полмиллиона человек.Праздничный салют над Бранденбургскими воротами во время празднования Нового года в Берлине, Германия. 1 января 2018
© REUTERS / Hannibal Hanschke
В Берлине всю новогоднюю ночь гремели петарды, а у Бранденбургских ворот на празднование собралось почти полмиллиона человек.
© AP Photo / Matt DunhamБританская столица встретила новый год красочным фейерверком на берегу Темзы под бой курантов Биг-Бена.Праздничный салют во время празднования Нового года в Лондоне. 1 января 2018
© AP Photo / Matt Dunham
Британская столица встретила новый год красочным фейерверком на берегу Темзы под бой курантов Биг-Бена.
© AP Photo / Go NakamuraНовогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние годы, столбик термометра опустился до -13 градусов.Во время празднования Нового года в Нью-Йорке
© AP Photo / Go Nakamura
Новогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние годы, столбик термометра опустился до -13 градусов.
© REUTERS / Darren OrnitzНа фото: празднование наступления 2018 года на Манхэттене, Нью-Йорк, США.Во время празднования Нового года в Нью-Йорке
© REUTERS / Darren Ornitz
На фото: празднование наступления 2018 года на Манхэттене, Нью-Йорк, США.
© REUTERS / David GrayВ самом большом городе Австралии за грандиозным световым шоу над Сиднейской бухтой наблюдали около миллиона зрителей.Праздничный салют во время празднования Нового года в Сиднее
© REUTERS / David Gray
В самом большом городе Австралии за грандиозным световым шоу над Сиднейской бухтой наблюдали около миллиона зрителей.
© AFP 2018 / Sem van der WalВ Нидерландах Новый год, несмотря на то, что это семейный праздник, встречают очень весело и громко. А в полночь, по традиции, все вокруг взрывается от хлопушек и фейерверков.
На фото: новогодний фейерверк в центре Гааги.Во время празднования Нового года в Бинненхофе в Гааге, Нидерланды. 1 января 2018
© AFP 2018 / Sem van der Wal
В Нидерландах Новый год, несмотря на то, что это семейный праздник, встречают очень весело и громко. А в полночь, по традиции, все вокруг взрывается от хлопушек и фейерверков.
На фото: новогодний фейерверк в центре Гааги.
© REUTERS / Erik De CastroНовый год на Филиппинах - один большой фейерверк, который продолжается до самого утра. Разрывы салютов, хлопушек и петард гремят не переставая - считается, что таким образом можно выгнать из дома злых духов.Во время празднования Нового года в Маниле, Филиппины
© REUTERS / Erik De Castro
Новый год на Филиппинах - один большой фейерверк, который продолжается до самого утра. Разрывы салютов, хлопушек и петард гремят не переставая - считается, что таким образом можно выгнать из дома злых духов.
© REUTERS / Rodrigo GarridoВ Чили, как и в других странах Южного полушария, Новый год приходится на разгар лета, когда в стране особенно много туристов.
На фото: пиротехническое шоу на праздновании Нового года в Вальпараисо, Чили.Праздничный салют во время празднования Нового года в Вальпараисо, Чили
© REUTERS / Rodrigo Garrido
В Чили, как и в других странах Южного полушария, Новый год приходится на разгар лета, когда в стране особенно много туристов.
На фото: пиротехническое шоу на праздновании Нового года в Вальпараисо, Чили.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ российской столице главные праздничные мероприятия по традиции проходят в центре города, на Тверской улице и на Манежной площади.
На фото: Новый год на Красной площади в Москве.Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В российской столице главные праздничные мероприятия по традиции проходят в центре города, на Тверской улице и на Манежной площади.
На фото: Новый год на Красной площади в Москве.
© AFP 2018 / Wikus De Wet На фото: встреча нового года на площади Мэри Фицджеральд в столице ЮАР Йоханнесбурге.Во время празднования Нового года в Йоханнесбурге, ЮАР
© AFP 2018 / Wikus De Wet
На фото: встреча нового года на площади Мэри Фицджеральд в столице ЮАР Йоханнесбурге.
© REUTERS / KCNA В Северной Корее, одной из самых закрытых от иностранных туристов стран, наступление нового года также отметили фейерверком.Во время празднования Нового года в КНДР
© REUTERS / KCNA
В Северной Корее, одной из самых закрытых от иностранных туристов стран, наступление нового года также отметили фейерверком.
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Туризм
Комментарии
5 пользователей оставили 8 комментариев
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iwanoff 70
c.k.1 Вы по большому счёту не в тему,ну да ладно...Лень проверять,возможны Вы и правы,хотя однозначно это слишком субъективный показатель(сравнение зарплат в России и США).Вы же не указываете,что при этом коммунальные услуги в разы выше в США.Детский сад до 1000$ за полный день,электричество 100-150$,вода 90-140$.
Побывал я во многих странах.Низкие з/п-низкие цены,высокие з/п-высокие цены.Так что всё неоднозначно.
19:12
16.01.2018
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