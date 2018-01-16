Россияне стали гораздо чаще выезжать на отдых за рубеж

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Выездной турпоток из РФ в 2017 году вырос на 19,8% по сравнению с прошлым годом, составив более 38 миллионов поездок, сообщил во вторник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Благодаря росту числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации и повышению платежеспособности населения россияне стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Выездной турпоток в 2017 году вырос, по предварительным оценкам, на 19,8%, составив более 38 миллионов поездок и приблизившись к уровню 2014 года (42 миллиона поездок)", — сказал чиновник на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В новогодние праздники 2017/2018 также увеличилось число россиян, отправившихся в турпоездки за рубеж. Чаще всего выбирали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию, Израиль, Доминиканскую Республику", — прокомментировал он ситуацию.

Сафонов также доложил, что за последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеж почти в два раза чаще (38 миллионов поездок в 2017 году против 21,4 миллиона в 2001 году).