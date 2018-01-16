Россияне стали гораздо чаще выезжать на отдых за рубеж

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Выездной турпоток из РФ в 2017 году вырос на 19,8% по сравнению с прошлым годом, составив более 38 миллионов поездок, сообщил во вторник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"Благодаря росту числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации и повышению платежеспособности населения россияне стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Выездной турпоток в 2017 году вырос, по предварительным оценкам, на 19,8%, составив более 38 миллионов поездок и приблизившись к уровню 2014 года (42 миллиона поездок)", — сказал чиновник на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В новогодние праздники 2017/2018 также увеличилось число россиян, отправившихся в турпоездки за рубеж. Чаще всего выбирали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию, Израиль, Доминиканскую Республику", — прокомментировал он ситуацию.
Сафонов также доложил, что за последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеж почти в два раза чаще (38 миллионов поездок в 2017 году против 21,4 миллиона в 2001 году).
В Греции 1 января - это день святого Василия, который воспринимается жителями страны как прообраз Деда Мороза. Греки любят и чтят Василия, покровителя бедняков, за его доброту и щедрость. На фото: салют во время празднования Нового года в Афинах, Греция
В Нидерландах Новый год, несмотря на то, что это семейный праздник, встречают очень весело и громко. А в полночь, по традиции, все вокруг взрывается от хлопушек и фейерверков. На фото: новогодний фейерверк в центре Гааги.
Новый год на Филиппинах - один большой фейерверк, который продолжается до самого утра. Разрывы салютов, хлопушек и петард гремят не переставая - считается, что таким образом можно выгнать из дома злых духов.
В Чили, как и в других странах Южного полушария, Новый год приходится на разгар лета, когда в стране особенно много туристов. На фото: пиротехническое шоу на праздновании Нового года в Вальпараисо, Чили.
c.k.1 Вы по большому счёту не в тему,ну да ладно...Лень проверять,возможны Вы и правы,хотя однозначно это слишком субъективный показатель(сравнение зарплат в России и США).Вы же не указываете,что при этом коммунальные услуги в разы выше в США.Детский сад до 1000$ за полный день,электричество 100-150$,вода 90-140$. Побывал я во многих странах.Низкие з/п-низкие цены,высокие з/п-высокие цены.Так что всё неоднозначно.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.