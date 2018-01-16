Россия вошла в пятерку самых популярных направлений по запросам в интернете

Жители Москвы и туристы во время празднования Нового года на Манежной площади в Москве

Жители Москвы и туристы во время празднования Нового года на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Интерес иностранцев к туризму в России увеличился, сообщил во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Несмотря на санкции и антипропаганду нашей страны за рубежом, которую проводят политически ангажированные западные СМИ, отмечен всплеск интереса к России со стороны иностранных туристов. По данным Всемирной туристской организации, наша страна вошла в пятерку самых популярных направлений по числу запросов в интернете. По экспертным оценкам, въездной турпоток в первую декаду января вырос на 6-8%", — рассказал чиновник.

По мнению главы ведомства, дополнительными факторами повышения привлекательности нашей страны для иностранных путешественников стали возможность оформления электронной визы для посещения Дальнего Востока, а также внедрение в России системы tax free.

"Началась подготовка к летнему сезону. В сфере особого внимания — Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Важнейшими направлениями работы являются завершение запланированных мероприятий по модернизации инфраструктурной базы туризма в городах-организаторах футбольного первенства, по формированию комфортной туристской среды и комплексных региональных программ гостеприимства, которые будут способствовать реализации туристского потенциала Чемпионата и укреплению позитивного международного имиджа нашей страны как мировой туристской дестинации", — сообщил Сафонов.