НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв — РИА Новости. Обмен документацией с Египтом по возобновлению авиасообщения идет, в середине февраля ожидаются первые рейсы между Москвой и Каиром, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Обмен документацией уже идет как со стороны "Аэрофлота", так и со стороны египетской компании EgyptAir. Нам для возобновления, как я и говорил ранее, необходимо примерно 1,5 месяца после решения президента РФ, это решение состоялось в самом начале января. Где-то в середине февраля, по нашим прогнозам, первые авиарейсы пойдут из Москвы в столицу Республики Египет", — сказала Соколов журналистам.

Он отметил, что пока только именно эти две компании работают над открытием авиационного сообщения. "Но если вдруг кто-либо из других перевозчиков заявится, то мы с авиационными властями Египта в рамках нашего соглашения о воздушном сообщении рассмотрим этот вопрос", — добавил глава Минтранса.

Транспортные ведомства РФ и Египта 15 декабря 2017 года в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов. Глава минавиации Египта Шериф Фатхи тогда сказал, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с февраля. Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв с Каира запрет российским авиакомпаниям летать в Египет, а также разрешив продавать туры с перелетами в этот город.