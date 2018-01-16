В Россию приезжает всё больше иностранных туристов

Во время празднования Нового года в Москве

Во время празднования Нового года в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Число иностранных туристов, посетивших Россию за три квартала 2017 года, увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"В минувшем году погранслужбой ФСБ России зафиксирован рост въездного турпотока: за 3 квартала этого года количество иностранных туристов, посетивших нашу страну, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — рассказал Сафонов.

По мнению главы ведомства, дополнительными факторами повышения привлекательности нашей страны для иностранных путешественников стали возможность оформления электронной визы для посещения Дальнего Востока, а также внедрение в России системы tax free.