В Ростуризме рассказали, где россияне отдыхали в новогодние каникулы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В новогодние каникулы порядка семи миллионов человек совершили туристические поездки по России — это на 9% больше, чем в прошлом году, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.

Сафонов отметил, что география новогодних поездок по стране расширилась.

Помимо традиционно популярных направлений, таких как Москва (4,78 миллиона туристов, рост на 13%), Санкт-Петербург (430 тысяч, рост на 10%), Краснодарский край (596 тысяч, рост на 19%), Казань (130 тысяч, рост на 18%), Крым (113 тысяч, рост на 30%), все больше туристов открывают для себя такие регионы, как, например, Мурманская область (33 тысячи — рост на 10% по сравнению с 30 тысячами в прошлом году) и Чечня (12 тысяч туристов против 5 тысяч, рост 140%).

"При этом в целом за 2017 год Москва приняла 21,6 миллиона туристов (+31% к 2014 году), Краснодарский край – 16 миллионов (+16% к 2014 году), Санкт-Петербург – 7,5 миллиона (+19% к 2014 году), Республика Татарстан – 3,1 миллиона (+24% к 2014 году), Республика Крым – 5,4 миллиона (+35% к 2014 году), Мурманская область – 332 тысячи (+14% к 2014 году), Чеченская Республика – 130 тысяч туристов и экскурсантов (+249% к 2014 году)", — уточнил Сафонов.