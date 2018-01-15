МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ростуризм рекомендует туристам в Греции учитывать информацию о забастовках в стране и их возможных последствиях, говорится на сайте ведомства.
По данным ситуационно-кризисного центра МИДа России, 15 января в Афинах запланированы забастовки работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений, а также протестные антиправительственные акции; возможна приостановка работы метрополитена, троллейбусов и трамваев, паромного сообщения с островами.
В пятницу уже прошла забастовка сотрудников общественного транспорта, моряков и врачей. Помимо этого, забастовку объявили авиадиспетчеры, в связи с чем греческие авиакомпании Aegean и Olympic Air объявили об изменении в расписании 28 международных рейсов и 20 внутренних рейсов и об отмене 13 внутренних рейсов.
"Ростуризм рекомендует туристам, находящимся в Греции, учитывать информацию о забастовках и их возможных последствиях", — говорится в сообщении.
Профсоюзы заявили, что правительство бьет по праву трудящихся на забастовку, являющуюся одним из главных прав. Теперь для объявления забастовки первичным профсоюзным организациям необходимо получить поддержку 50% зарегистрированных членов.