МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ростуризм рекомендует туристам в Греции учитывать информацию о забастовках в стране и их возможных последствиях, говорится на сайте ведомства.

По данным ситуационно-кризисного центра МИДа России, 15 января в Афинах запланированы забастовки работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений, а также протестные антиправительственные акции; возможна приостановка работы метрополитена, троллейбусов и трамваев, паромного сообщения с островами.

В пятницу уже прошла забастовка сотрудников общественного транспорта, моряков и врачей. Помимо этого, забастовку объявили авиадиспетчеры, в связи с чем греческие авиакомпании Aegean и Olympic Air объявили об изменении в расписании 28 международных рейсов и 20 внутренних рейсов и об отмене 13 внутренних рейсов.

"Ростуризм рекомендует туристам, находящимся в Греции, учитывать информацию о забастовках и их возможных последствиях", — говорится в сообщении.

Парламент Греции в понедельник будет голосовать относительно принятия пакета законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки выполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает права на забастовку, а также расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.

Профсоюзы заявили, что правительство бьет по праву трудящихся на забастовку, являющуюся одним из главных прав. Теперь для объявления забастовки первичным профсоюзным организациям необходимо получить поддержку 50% зарегистрированных членов.