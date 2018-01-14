Калининградские ученые предлагают рассказывать туристам о пользе янтаря

КАЛИНИНГРАД, 14 янв — РИА Новости. Калининградские ученые разработали программу, благодаря которой туристы смогут узнать все о полезных свойствах янтаря и избежать подделок при покупке изделий из этого минерала, рассказал РИА Новости представитель Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Сергей Благов.
"Это — интеллектуальный туризм, позволяющий узнать практически все о янтаре, а на выходе еще и (получить – ред.) диплом о повышении квалификации. Идея создать такой учебный план родилась на кафедре химии и факультете повышения квалификации Калининградского государственного технического университета", — рассказал Благов.
Важным пунктом интеллектуального туризма будет возможность научить слушателей идентифицировать настоящий янтарь, поскольку сегодня на рынке "солнечного камня" огромное количество подделок. По словам ученых университета, в некоторых туристических точках количество пластмассовых аналогов доходит до 90%.
Мультимедийная янтарная лаборатория, которая открылась в университете в прошлом году, должна стать основной площадкой для нового вида туризма. Все слушатели по итогам курса получат официальные дипломы о повышении квалификации. Также у них будет возможность проработать свой технологический проект по использованию янтаря.
Другие новости региона читайте здесь>>