МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Обязательная классификации российских отелей по звездности упорядочит уровень сервиса на всей территории страны, что будет способствовать более добросовестной конкуренции и снизит стоимость туристических услуг, заявил РИА Новости в пятницу замглавы профильного комитета Госдумы Сергей Кривоносов (ЕР).

Госдума в пятницу приняла во втором чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу "звездности".

"По результатам президиума Госсовета президент дал поручение законодательно решить вопрос по классификации средств размещения, для того чтобы наши средства размещения соответствовали параметрам "цена — качество", так как понимание "звёздности" у участников рынка может быть разным. А для нас важно, чтобы туристы не были разочарованы и захотели вновь посетить нашу страну", — сказал Кривоносов.

Он напомнил, что сейчас классификация объектов туристской индустрии (в том числе гостиниц) добровольная. "На рынке сложилась такая ситуация, что многие средства размещения в погоне за рейтингом завышают себе "звёздность". Это происходит из-за отсутствия жёсткого контроля. Затраты на строительство трёх-четырёхзвёздочных отелей примерно одинаковы, поэтому отелям ничего не стоило завысить себе категорию", — прокомментировал депутат.

По его мнению, индустрия туризма давно нуждалась в таком законопроекте. "Благодаря обязательной классификации будет упорядочен уровень сервиса в средствах размещения на всей территории страны. Это будет способствовать более добросовестной конкуренции в секторе гостиничных услуг, а также снизит стоимость туристических услуг", — считает депутат.

Он пояснил, что нынешняя добровольная классификация предусматривает шесть категорий отелей: от одной до пяти звезда и "без звезд". Но к третьему чтению правительство подготовит подзаконные акты о порядке проведения классификации. В этом порядке и будет указано, какие категории "звёздности" будут действовать для обязательной классификации, сказал депутат.