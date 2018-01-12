В Ростуризме рассказали, как должны формироваться туры в Египет

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские туроператоры могут формировать любой турпродукт в Египет, но должны делать это в строгом соответствии с указом президента РФ — только на основе регулярных авиарейсов в Каир, заявил в пятницу РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Ряд СМИ в пятницу со ссылкой на Ростуризм сообщили, что туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, а продажа туров, включающих перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима. Так же сообщалось, что туроператорам запрещено продавать туры в какие-либо египетские города, кроме Каира, причем это касается автобусного трансфера к популярным египетским курортам, а также проживания в местных отелях.

Глава Ростуризма пояснил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, туроператоры в РФ могут формировать любой турпродукт на территории Египта, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир.

"Президент России Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярную авиаперевозку в Каир. Мы сразу же выпустили официальное заявление Ростуризма о том, что туроператоры могут теперь формировать турпродукт в Египет. Состав турпродукта определяет туроператор, который его формирует. Это производственная деятельность хозяйствующего субъекта. У нас есть законодательная база, и мы, безусловно, выполняем те положения, которые прописаны в указах президента", – сказал Сафонов.

Руководитель ведомства отметил, что Ростуризм не вмешивается в процесс создания туристического продукта. При этом он напомнил, что указом президента разрешены только регулярные рейсы в Каир, про чартерные рейсы в города Египта или про авиаперевозки через третьи страны речи не идет.