Туроператорам разрешили продавать египетские туры только в Каир, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Туроператоры РФ не могут организовывать трансферы из Каира в другие города Египта и бронировать там отели, пишет газета "Ведомости" в пятницу.

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Туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, продажа туров, включающих перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, сообщили изданию в Ростуризме.

Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира, сказал также изданию человек, знакомый с позицией Ростуризма. Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, поскольку и трансфер, и отели – часть туристического продукта, они относятся к наземным услугам. Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эш-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов.

Представитель Минтранса перенаправил запрос издания в Ростуризм.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ РФ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

После этого Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту. Транспортные ведомства РФ и Египта 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов. Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв с Каира запрет российским авиакомпаниям летать в Египет, а также разрешив продавать туры с перелетами в этот город. По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром состоится, скорее всего, в середине февраля.