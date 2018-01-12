Туроператорам разрешили продавать египетские туры только в Каир, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Туроператоры РФ не могут организовывать трансферы из Каира в другие города Египта и бронировать там отели, пишет газета "Ведомости" в пятницу.
58.6%Да, очень жду, когда откроют египетское направление
26.9%Нет, это слишком опасно
14.5%Не знаю, подумаю об этом, когда возобновят полеты
Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира, сказал также изданию человек, знакомый с позицией Ростуризма. Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, поскольку и трансфер, и отели – часть туристического продукта, они относятся к наземным услугам. Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эш-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов.
Представитель Минтранса перенаправил запрос издания в Ростуризм.
После этого Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту. Транспортные ведомства РФ и Египта 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов. Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв с Каира запрет российским авиакомпаниям летать в Египет, а также разрешив продавать туры с перелетами в этот город. По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром состоится, скорее всего, в середине февраля.