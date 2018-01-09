Россиян, находящихся в Швейцарии, призвали к осторожности

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам в Швейцарии внимательно следить за прогнозом погоды и следовать рекомендациям местных властей на фоне лавинной опасности, сообщает российское ведомство во вторник.

Свыше 10 тысяч человек застряли на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов, сообщили РИА Новости в офисе горнолыжного курорта. Там также отметили, что в настоящее время остается закрыто железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш, но ситуация с электричеством восстановлена.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Швейцарии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей", — говорится в сообщении.

Ведомство также призывает туроператоров предупреждать своих клиентов о погодных условиях в этой стране.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости рассказали, что россияне "точно есть" среди туристов, которые оказались в снежной ловушке на курорте Церматт, поскольку это направление традиционно пользуется спросом у любителей зимних видов спорта из РФ.