Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди застрявших в швейцарских Альпах

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму совместно с ситуационно-кризисным центром МИД РФ пытается выяснить, есть ли среди туристов, которые застряли в снежной ловушке на альпийском курорте Церматт в Швейцарии, граждане России, сообщила РИА Новости во вторник советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

Свыше 10 тысяч человек застряли на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов, сообщили РИА Новости в офисе горнолыжного курорта. Там также отметили, что в настоящее время остается закрыто железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш, но ситуация с электричеством восстановлена.

"Ростуризм не располагает пока сведениями о том, есть ли среди 13 тысяч туристов, которые застряли из-за схода снежных лавин в Швейцарских Альпах, граждане России. Сейчас мы находимся на постоянной связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и пытаемся это выяснить", — сказала Сергеева.