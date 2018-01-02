В Крыму предположили, сколько туристов посетят полуостров в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Крым в новом туристическом сезоне ориентируется на приезд в среднем на 5,5 миллиона туристов, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Крым за прошлый год посетило 5,2 миллиона туристов, а в 2016 году на полуострове отдохнуло 5,57 млн человек.

"До окончания строительства моста через Керченский пролив Крым будет в среднем принимать 5,5 миллиона туристов, плюс-минус 200 тысяч. Кроме того, есть много факторов, которые нужно учитывать: погода, которая влияет на самолеты и паром, цены на авиаперелеты, политика киевских властей, которые могу закрыть границу для своих туристов, и прочие", — сказал Черняк РИА Новости.

По его словам, предельные возможности Крыма по приему туристов с учетом существующей транспортной логистики — 5,5-6,1 млн человек.

"Это предельная возможность пропуска наших ворот", — подчеркнул Черняк.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

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