Россиян предупредили о конго-крымской лихорадке в Афганистане

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян учитывать при планировании поездок распространение конго-крымской лихорадки в Афганистане, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана бюллетень "Эпидемиологический монитор ВОЗ" от 17 декабря 2017 года опубликовал информацию об увеличении заболевания в стране конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). По состоянию на декабрь общее число случаев заболевания ККГЛ в 27 провинциях страны в 2017 году достигло 237, включая 41 со смертельным исходом (17,2%)", — говорится в сообщении.

Так, большинство случаев зарегистрировано в городе Кабул – 71, включая 13 случаев, закончившихся летально (18,3%), уточнили в ведомстве. Из общего числа заболевших в 26 случаях диагноз был подтвержден лабораторно.

"Из всех провинций больше всего случаев — в провинциях Кабул и Герат (67, в том числе 14,9% со смертельным исходом). Эти две провинции находятся на границе с Пакистаном и Ираном, где традиционно фиксируется неконтролируемый трансграничный переход скота. Кроме того, провинция Герат является традиционным эндемичным очагом ККГЛ", — отмечает Роспотребнадзор.

Сообщается также, что большинство случаев заболеваний приходится на период с июня по сентябрь, когда животные традиционно приносятся в жертву, — в этот период значительно возрастает опасность переноса возбудителя лихорадки.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — добавляет ведомство.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) — инфекционная болезнь, характеризующаяся различной тяжестью клинического течения с геморрагическим и без геморрагического синдрома. Основным переносчиком являются клещи, а их прокормителями — крупный и мелкий рогатый скот, зайцы, ежи, птицы семейства врановых (грачи, вороны, сороки) и куриных (куропатки, индейки). Заражение человека в большинстве случаев происходит при укусе клеща и при контакте с кровью и кровянистыми выделениями больного, при убое и разделке крупного и мелкого рогатого скота, снятии шкурок и разделке туш зайцев и других. Вакцина от этой лихорадки не разработана.