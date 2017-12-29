Туроператоры в Греции летом прогнозируют дефицит гостиниц для россиян

АФИНЫ, 29 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция остается одним из самых популярных направления для туристов из Западной Европы и России, раннее бронирование быстро растет, и может возникнуть проблема с дефицитом мест в гостиницах для российских туристов, сказал в интервью РИА Новости управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.

По его словам, туристический рынок в России восстанавливается, и в следующем году вновь ожидается рост потока российских туристов в Грецию.

Харитидис заявил, что не видит повода драматизировать ситуацию в туриндустрии в России.

Итоги года

Туроператоры, работающие с Россией, считают 2017 год успешным — турпоток вырос на 13-15%, сказал Харитидис.

"Турпоток из России в Грецию вырос практически на всех направлениях, кроме Родоса — там падение на 16%. Но по Греции в целом турпоток из России вырос на 13-15% по сравнению с прошлым годом. Все туроператоры считают это большим успехом. В 2016 году была закрыта Турция, а в этом году Турция побила все рекорды по приему российских туристов, и, несмотря на это, турпоток (из России) в Грецию вырос, — это говорит о том, что год был успешны", — сказал Харитидис.

Он добавил, что, по словам отельеров, туристы из России в 2017 году значительно отличались от тех, кто приезжал годом ранее.

"В 2016 году, после закрытия Турции (для российских туристов ред.), в Грецию приехал турист, который не был готов к Греции, он приезжал вынужденно. Сейчас качество туриста выросло. И я могу это подтвердить — у нас в этом году значительно выросли продажи экскурсий. Если у нас турпоток вырос от 10 до 15% в зависимости от направления, то продажи экскурсий выросли на 25-28%. Сезон можно считать успешным", — пояснил руководитель компании.

По его словам, туристы едут посмотреть не только археологические памятники — большим спросом пользуются и горные экскурсии, посещение ущелий, сафари, детские экскурсии.

"На Крите едут в Кносский дворец, в Ласити, а самая популярная экскурсия — на остров Санторини. На Пелопоннесе — Древняя Олимпия, Калаврита, Патры, острова", — сказал Харитидис.

Прогнозы на лето 2018

Туроператоры прогнозируют рост потока туристов из России и в 2018 году, но считают, что очень большим он не будет.

"На следующий год первая и самая большая проблема в том, что свободные места в Греции ограничены. Спрос на Грецию в Западной Европе колоссальный. Идет очень много продаж немецким операторам. Они выкупают отели на Крите, на Керкире. Отельная база сокращается. Те операторы, которые вовремя не подключились и не подписали гарантийные контракты, — у них будут проблемы с наличием мест", — сказал Харитидис.

"Мой прогноз — в Греции будет рост из России, но он будет минимальным. Турция все-равно будет для России номером один. Спрос в Германии на Турцию не восстановился, а Германия была главным рынком (для Турции), и турки будут вынуждены и в этом году продавать туры по более низким ценам. Так что Турция будет номер один по спросу в России, а Греция будет на том же уровне. Мы планируем максимальное увеличение на 10% по Греции. Больше рискованно, потому что может возникнуть проблема с дефицитом мест", — сказал Харитидис.

По его словам, идет очень жесткая конкуренция за греческий рынок.

"Две страны номер один — Испания и Греция, в первую очередь заполняются Испания и Греция, и только после этого продаются другие страны. Испания дороже, но и она в принципе уже заполнена. Греция остается одним из самых популярных направлений для немцев и англичан, и спрос очень большой. Я сейчас смотрел цифры — отели констатируют рост раннего бронирования 45-50% из Западной Европы. Рост раннего бронирования из Прибалтики более 60%. Это россияне ждут до последнего момента", — сказал Харитидис.

По его словам, Россия начинает активно бронировать с февраля.

Хотя сейчас рост раннего бронирования из России также составляет 60-70%, но абсолютные цифры не такие высокие.

Харитидис отметил также, что тех скидок, которые отели дают сейчас, во время высокого сезона не будет. "Возможно, некоторые операторы, если у них будут оставаться свободные места на самолетах, и будут демпинговать, но от отелей скидок точно не будет. И отели вряд ли будут продлевать акцию раннего бронирования. Наоборот — многие отели завершают акцию даже раньше, чем это прописано в контрактах", — сказал представитель туриндустрии.

Харитидис сообщил, что у туристов все более популярным становится Пелопоннес, и все больше туристов прибывает через военный аэропорт Араксос возле города Патры.

"Аэропорт Араксоса принял в этом году 76 тысяч туристов в целом. На следующий год спрос увеличивается. Единственная проблема со слотами. Аэропорт военный и принимает ограниченное количество самолетов, и надо еще договариваться, чтобы аэропорт удовлетворил запросы. В прошлом году туда летали туристы из России, Белоруссии и Эстонии. На следующий год добавляются рейсы из Риги, Вильнюса и Киева", — сказал Харитидис.

По его словам, поток украинцев в Грецию в последние годы сильно упал, но постепенно восстанавливается.

"В минувшем году украинцы поставили абсолютный рекорд в Анталье. 640 тысяч украинцев посетили Турцию. Это более чем 40% рост. Так как сейчас отменена виза с Грецией, ожидается увеличение числа туристов из Украины. Но экономическая ситуация на Украине довольно сложная, поэтому посмотрим", — сказал Харитидис.

Перекрестный год туризма

На вопрос, есть ли у туроператоров какие-то программы на перекрестный год туризма России и Греции, который проводится в 2017–2018 году, Харитидис ответил, что это больше касается государственных учреждений.

"Наши министерства туризма проводят мероприятие. Недавно в Москве прошел благотворительный бал для детей, больных раком. Греция была страной-партнером, поддержали это начинание сети отелей и некоторые туроператоры, ставшие спонсорами. В Греции и России пройдет ряд мероприятий культурного характера, форумов", — сказал он.

Что касается поездок греческих туристов в Россию, Харитидис сказал, что спрос есть, он растет, но все равно он очень маленький.

"В Греции кризис. Поездки в Россию в основном зимой, и в основном это пенсионеры или люди предпенсионного возраста, и едут они посмотреть Москву и Санкт-Петербург. Цифры маленькие — всего несколько тысяч греков посещают Россию. Греки вообще мало ездят", — пояснил он.

Ситуация на российском рынке

"Я что заметил — у россиян выросло благосостояние по сравнению с последними годами. Если отталкиваться от сезона 2015 года, начался рост продаж экскурсий. До 2013 года были бешеные продажи экскурсий. В 2014 году они упали — огромный провал был из-за курса рубля (он снизился вдвое по отношению к доллару и евро — ред.). А сейчас мы опять констатировали рост продаж экскурсий. Русские стали опять и покупать больше товаров здесь, и экскурсий больше брать", — сказал Харитидис.

Отвечая на вопросы о ситуации в российской туриндустрии, Харитидис отметил, что после закрытия "Трансаэро" в России есть нехватка авиакомпаний, и она чувствуется, особенно на чартерах.

"Новое регулирование, закон о чартерах — за две недели нужно объявлять все свои вылеты — это все создает проблемы. Но в целом крупные операторы всегда находят возможности и адаптируются к законам. Так что я не вижу проблем в следующем году с авиакомпаниями. Что касается туроператоров, то не было никаких потрясений. Я не думаю, что будут в новом году. У крупных компаний я не вижу никаких проблем. По крайней мере, ничто такого не предвещает", — заметил он.

По его словам, не стоит драматизировать ситуации в российской туриндустрии.

"Наоборот, посмотрите, что происходит на Западе, сколько туроператоров и авиакомпаний закрываются. И Monarch закрылась, и Air Berlin. В России есть такая тенденция все драматизировать — "вот только в России, вот только в России". На самом деле это неправда. Если смотреть количество банкротств на западе, и туроператоров, и авиакомпаний, то их намного больше. Посмотрите сами. Кто думал, что Air Berlin закроется? Российский рынок в нормальной ситуации", — отметил он.

Греческая туриндустрия

Среди проблем греческого турбизнеса Харитидис назвал очень большое налогообложение.

"Греческое государство берет с тех, с кого можно взять, и где видно, что можно взять. Сейчас налоговая нагрузка составляет порядка 70%, по словам отельеров. Налогообложение растет, плюс у отелей большая нагрузка банковская — кредитная. Отели имеют большие проблемы с кредитами. Это будет продолжаться", — сказал Харитидис.

По его словам, банки сейчас практически не кредитуют клиентов, очень высокий процент, и мало кто получает кредиты.

"Поэтому отели вынуждены заключать договора с операторами, просить депозиты и под эти депозиты давать хорошие скидки. Но так как сейчас есть большой спрос, западные туроператоры под постройку нового отеля или реновацию дают деньги под хорошие контракты на три-четыре года. Хотя даже дороже, чем в банке получается, но так, как невозможно получить кредиты, отельеры вынужденно на это идут", — пояснил Харитидис.

Он отметил, что сейчас кредиторы настаивают на проведении аукционов по продаже недвижимости должников. "Это касается в основном маленьких и средних отелей. Есть сообщения о продаже в следующем году 41 гостиницы. Больших отелей это не коснется", — сказал Харитидис.

По его словам, много отелей проданы немцам и немецким туроператорам.

"Очень много немцы купили. На Родосе. На Крите. Это факт. То, что военным путем не смог сделать Гитлер, Меркель сделала экономическим путем. Они завладели всей Европой без войны", — сказал Харитидис.