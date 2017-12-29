Торгпред в США оценил потенциал российско-американского туробмена

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Потенциал в области развития туризма между РФ и США серьезен, поэтому российское торгпредство ставит увеличение туристического потока между двумя странами одной из своих главных целей на 2018 год, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник, комментируя итоги уходящего года.

"На туризме позволю себе остановиться чуть подробнее. Сегодня количество американских туристов, посетивших нашу страну, находится на третьем месте после китайских и немецких туристов. И с начала года общий поток туристов из США в Россию вырос на четверть, а по сравнению с 2013 годом практически удвоился после того, как просел в 2014 и 2015 годах. В этом году у нас побывало порядка 270-280 тысяч американских туристов. Потенциал гораздо более серьезен", — считает он.

"Необходимо активнее продвигать наш турпродукт на туристический рынок США, в том числе посредством открытия национального туристического офиса VisitRussia-USA. Это одна из наших задач в 2018 году", — подвел он итог.