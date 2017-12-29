Торгпред в США оценил потенциал российско-американского туробмена

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Потенциал в области развития туризма между РФ и США серьезен, поэтому российское торгпредство ставит увеличение туристического потока между двумя странами одной из своих главных целей на 2018 год, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник, комментируя итоги уходящего года.
"Необходимо активнее продвигать наш турпродукт на туристический рынок США, в том числе посредством открытия национального туристического офиса VisitRussia-USA. Это одна из наших задач в 2018 году", — подвел он итог.