Египет в 2017 году посетили порядка 100 тысяч российских туристов

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Порядка 100 тысяч россиян посетили Египет в 2017 году, несмотря на отсутствие прямого сообщения между двумя странами, сказал в интервью РИА Новости замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.

Планируется, что уже в феврале возобновится прямое авиасообщение между столицами России и Египта, прерванное более двух лет назад после катастрофы самолета с российскими туристами в небе над египетским Синайским полуостровом.

"Согласно статистическим данным, по ситуации на сентябрь этого года, в Египет прибыли 70 тысяч российских туристов, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Ожидается, что по итогам года число российских туристов, посетивших Египет, составит 100 тысяч человек", — сказал Хелиль.

Он напомнил, решение российских властей касалось лишь приостановки авиасообщения, а поездки в Египет никто не запрещал. "Российского туриста всегда рады видеть на египетских курортах, это наш постоянный клиент с 90-ых годов, то есть уже четверть века", — сказал египетский представитель.

По его мнению, в будущем году начнется настоящее возрождение туристического сектора в Египте, благодаря возвращению россиян. "Я считаю, что туристические программы будут иметь большую популярность на российском рынке. И уже к зимнему сезону 2019-2020 года российский рынок восстановится до прежнего уровня хороших сезонов", — заключил замглавы Союза турпалат Египта.

По данным минтуризма Египта, за первые девять месяцев 2017 года доходы от туризма в стране выросли на 205% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 5,2 миллиарда долларов, число туристов увеличилось на 53%. Таким образом, туристический сектор в Египте приблизился к показателям до кризиса, последовавшего за крушением российского самолета.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.