В Египте назвали стоимость путевок для российских туристов

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Стоимость путевки на египетские курорты с учетом перелета Москва-Каир будет начинаться от 650 долларов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.

Планируется, что уже в феврале возобновится прямое авиасообщение между столицами России и Египта, прерванное более двух лет назад после катастрофы самолета с российскими туристами в небе над Синайским полуостровом. Возобновление полетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх пока откладывается, стороны обсудят этот вопрос в апреле 2018 года.

"Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов", — сказал Хелиль.

По его словам, задача туристического сектора в Египте — создать и предложить российскому туристу такую программу, которая полностью удовлетворяла бы его пожелания с учётом уже накопившегося опыта. "Туристические компании уже разработали такие программы, которые, как я полагаю, полностью отвечают потребностям российских туристов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время рынок находится на этапе переформатирования: появляются новые туристические программы и реанимируются старые. "Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену", — сказал представитель египетского турсектора.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами после того, как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией, а Великобритания еще не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава Минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.