В Египте назвали стоимость путевок для российских туристов

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Стоимость путевки на египетские курорты с учетом перелета Москва-Каир будет начинаться от 650 долларов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.
"Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов", — сказал Хелиль.
По его словам, задача туристического сектора в Египте — создать и предложить российскому туристу такую программу, которая полностью удовлетворяла бы его пожелания с учётом уже накопившегося опыта. "Туристические компании уже разработали такие программы, которые, как я полагаю, полностью отвечают потребностям российских туристов", — сказал собеседник агентства.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.
Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава Минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.