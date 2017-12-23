Первая группа российских туристов, застрявших на Хайнане, вылетела домой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Туроператор "Матрешка-Тур" отправил на родину 49 российских туристов с китайского острова Хайнань, сообщила РИА Новости представитель компании Елена Бутенко.

Ранее сообщалось, что 140 российских туристов с 19 декабря не могут улететь с китайского острова Хайнань. Туроператор "Матрешка-тур" сообщал, что перенос рейса произошел из-за того, что авиакомпания "Икар" не согласовала предоставление слотов для чартеров с авиационными властями города Хайкоу. По информации туроператора, прорабатываются все возможные способы организации вывоза туристов регулярными рейсами с пересадками и чартерными рейсами через другие города.

Как сообщила представитель туроператора, в субботу утром началось оформление новых выездных виз туристам и 49 человек смогли несколькими рейсами вылететь на родину с пересадками через другие города.

"Сегодня 49 человек отправились на родину. 25 человек улетели в Петербург через Алма-Ату. Они уже приземлились в Петербурге. Остальные находятся в пути. Всего в течение суток было отправлено три группы. Вторая группа из 19 человек была отправлена до Пекина, потом они вылетят до Москвы и затем до Петербурга. Они будут в Петербурге завтра. 5 человек в ближайшее время отправятся по маршруту Санья-Москвы, а затем Москва-Петербург", — рассказала Бутенко.

Она отметила, что завтра продолжится оформление новых выездных виз туристам, они будут отправляться на родину по мере получения документов.

"На завтра выкуплены все возможные свободные билеты на регулярные рейсы со стыковками. Есть шанс отправить завтра еще 33 человека. И у нас на Хайнане останется 58 человек", — отметила представитель туроператора.

По ее словам, оставшиеся на Хайнане туристы заселены в отели с предоставлением питания.