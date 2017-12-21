В Крыму подвели итоги курортного сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Курортный сезон 2017 года был для Крыма непростым, но продуктивным: курорты республики посетили более 5,2 миллиона туристов, сообщил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Курортный сезон можно было бы назвать непростым, но, безусловно, продуктивным. Он продемонстрировал наши сильные стороны и те области, которые необходимо развивать. Крым посетили более 5 миллионов 200 тысяч туристов", — сказал Волченко.

По его словам, большая часть туристов прибыла самолетом и автотранспортом через переправу — примерно по 42%. Оставшиеся 16%, или более 800 тысяч человек, прибыли через пункты пропуска на границе с Украиной.

"Большая часть туристов традиционно для отдыха выбирает Южнобережье – порядка 42%. Следующий по популярности регион Крыма в этом сезоне – Западное побережье, здесь приняли 22% гостей. В восточной части полуострова побывали 19% отдыхающих. В сравнении с предыдущими годами происходит некоторое перераспределение потоков с юга на восток", — отметил Волченко.

При этом министр подчеркнул, что проведенный социологический опрос показал готовность 81% отдохнувших снова вернуться на отдых в Крым.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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