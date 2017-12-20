Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рабочая группа при Росавиации сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний, в том числе Azur Air и Nordwind, из-за недостаточного количества самолетов в их парках, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в целях предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов авиакомпаниями из-за недостаточного количества воздушных судов и их резерва в Росавиации сбыла формирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма. В её задачи входит рассмотрение и анализ технологических графиков оборота воздушных судов российских авиакомпаний на предмет их соответствия заявленным программам чартерных полетов в пункты иностранных государств.

"Рабочей группой Росавиации приняты решения о сокращении новогодних международных чартерных программ полетов у шести авиакомпаний", — говорится в сообщении.

В результате принятых решений чартерная программа полетов Azur Air скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа "Роял Флайт" — на 5%. В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов: "Якутия" — на 30%, "Саратовские авиалинии" — на 30%, "Икар" — на 20%, "Северный Ветер" — на 30%. Обо всех решениях проинформирован Ростуризм.

В этих авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров.