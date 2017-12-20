Посол России в КНР: РФ и Китай не готовы уйти от визовых формальностей

ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Россия и Китай ведут активную работу по облегчению двустороннего визового режима, в частности, для туристов, однако ни одна из сторон пока не готова полностью отказаться от визовых формальностей, рассказал в интервью российским СМИ посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Для облегчения поездок граждан и для облегчения туристического обмена тоже делаются определенные шаги, мы сейчас приближаемся к завершению разработки нового соглашения о безвизовых туристических обменах", — рассказал дипломат.

По его словам, "необходимо оговорить все условия, нужно утвердить с обеих сторон некие формы, иначе потом будет хаос и это не только не поможет делу, а наоборот, затруднит, в этом году мы серьезно продвинулись в этих разговорах, и будем двигаться и дальше".

"Что касается облегчения как таковых визовых формальностей, наверное, совсем уйти от них пока не готовы ни китайская, ни наша сторона. И здесь можно ставить вопрос либо о дальнейшем смягчении, либо о лучшем использовании тех возможностей, которые ныне действующий режим уже предоставляет", — сказал дипломат.

Он рассказал, что в настоящий момент обсуждается вопрос снижения минимального размера туристической группы с пяти до трех человек.

"Если мы договоримся, и будет снижено до трех человек, это будет способствовать, в том числе, увеличению объемов семейного туризма по этому каналу", — добавил Денисов.

Посол также рассказал, что "при сохранении традиционно стабильного интереса китайцев к Москве и Санкт-Петербургу, к Казани и в последнее время к Сочи возрос интерес китайцев к свежему воздуху, к чистой воде, поэтому мы констатируем интерес китайских туристов к Сахалину, к Восточной Сибири, особенно к озеру Байкал, это даже тема разного рода китайских песен".