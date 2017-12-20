Туристический поток в Москву вырос на 65% с 2010 года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Поток туристов в Москву увеличился на 65% с 2010 года, сообщил РИА Новости первый замруководителя столичного департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.

Он рассказал, что уже на протяжении нескольких лет в Москве прослеживается устойчивый рост показателей индустрии туризма во время рождественских и новогодних праздников. Этого, по его словам, удалось добиться за счет мер по развитию столичной индустрии туризма, а также благодаря насыщенным зимним мероприятиям.

"Положительная динамика подтверждает высокий туристский потенциал проводимых в столице мероприятий. Количество туристов, прибывающих в Москву, по сравнению с 2010 годом увеличилось почти на 65%. В 2016 году столицу посетили 19 миллионов гостей, а к концу 2017 года эта цифра, как ожидается, достигнет отметки в 21 миллионов", — сказал Кондаранцев.

Он рассказал, что календарь событий в Москве объединяет более 500 культурных, образовательных и спортивных мероприятий, которые зачастую проводят на безвозмездной основе, что привлекает в город "бюджетных" путешественников. Как считает Кондаранцев, развитие Москвы как туристического направления сейчас набирает все большие обороты.

"Столичная индустрия туризма и гостеприимства включает в себя множество аспектов, которые направлены на укрепление экономического потенциала Москвы и успешное позиционирование российской столицы как туристской дестинации на мировом туристском рынке", — заключил он.