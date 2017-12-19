Организованных туристов из России на Олимпиаде в Южной Корее не будет

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заявок на организованные туры в Южную Корею в период проведения Олимпийских игр от россиян вообще не поступало, причем на это не повлияло решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Игры сборной России, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Роза ветров" Сергей Зенкин.

Исполком МОК 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), "чистые" от допинга российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить только в статусе "Олимпийских атлетов из России" (OAR) под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ исполняться не будет.

"На Олимпийские игры в Южную Корею нет заявок вообще, хотя кто-то едет самостоятельно. Дело в том, что поездки на Олимпиады, особенно зимой, они очень специфичны по клиентуре. Среди туристов нет ярко выраженных болельщиков, есть отдельные группы поддержки по разным видам спорта, есть родственники, друзья, тренеры. Они едут все вместе и организовывают поездку самостоятельно", — прокомментировал ситуацию Зенкин.

По его словам, настоящих болельщиков конкретно на Олимпийские игры в России вообще не много, так как удобнее смотреть соревнования по телевизору. "Мы уже более 20 лет занимаемся Олимпиадами. Как мы ни рекламировали, как ни пытались продвинуть такой вариант туризма, но в России массового спроса нет. Поэтому говорить о том, повлияло ли на туристический спрос решение МОК, просто бессмысленно", — считает собеседник агентства.

"Раньше мы отправляли туристов на Олимпиады, но в основном на летние Игры. Сейчас на Южную Корею нет заявок. Когда люди едут на Олимпийские игры, они хотят почувствовать атмосферу, хотят соприкоснуться с этой культурой, кто-то хочет и сам прокатиться. Южная Корея — это немного другой тип культуры, совсем иной язык, чужие ценности, да и страна находится далеко", — пояснил Зенкин.

Туроператор отметил, что из всех спортивных соревнований четко выраженный массовый клиент есть только на футбольные мероприятия, на хоккей уже меньше. Есть небольшие группы любителей тенниса, биатлона, но они не пользуются услугами туроператоров, а выезжают самостоятельно, через свои структуры.